Hücre evine FETÖ baskını: Kardeşinin kimliğiyle ekipleri kandırmaya çalıştı

Yayınlanma: 10.05.2024 - 12:17

Güncelleme: 10.05.2024 - 12:21

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ örgüt üyelerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan L.D., Aksu ilçesinde bulunan bir hücre evinde yakalandı.

Kimlik kontrolünde kardeşi T.D. adına düzenlenen kimlik kartını ibraz eden L.D.’nin yapılan üst aramasında ise H.K. adına düzenlenmiş kimlik kartı ele geçirildi.

Şahsın saklanmış olduğu adreste yapılan aramada ise 1 askeri öğrenci kimlik kartı, 1 TSK subay kimlik kartı, 1 tapu, dijital materyaller ve yüklü miktarda para ile döviz ele geçirildi.

L.D. hakkında "başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ayrıca adli işlem başlatıldı.