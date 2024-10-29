Tokat'ta hafriyat kamyonları çarpıştı: Sürücüler sıkıştı!

Yayınlanma: 29.10.2024 - 15:43

Güncelleme: 29.10.2024 - 15:43

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kuruçay Mahallesi Üç Tepeler mevkisinde meydana geldi.

Tuğla fabrikalarına toprak taşıyan Altan Ateş yönetimindeki 60 KV 321 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Mehmet Çetin yönetimindeki 60 ACY 004 plakalı toprak yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada iki kamyon şoförü de araçlarda sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı.

Ateş ve Çetin, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.