Tokat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı... Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 11.04.2024 - 08:20

Güncelleme: 11.04.2024 - 08:20

Tokat'ın Zile ilçesine 9 kilometrekare uzaklıkta bulunan Kireçli Köyü mevkiinde gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

İddiaya göre; şerit ihlali nedeni ile 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 şahıs hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Hayati tehlikesi devam eden yaralılar ise, Zile Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.