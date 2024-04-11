Tokat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı... Ölü ve yaralılar var!
Zile ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumun ağır olduğu belirtildi.
Tokat'ın Zile ilçesine 9 kilometrekare uzaklıkta bulunan Kireçli Köyü mevkiinde gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.
İNCELEME BAŞLATILDI!
İddiaya göre; şerit ihlali nedeni ile 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 şahıs hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Hayati tehlikesi devam eden yaralılar ise, Zile Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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