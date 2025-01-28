Ekiplerden 'kaçak silah' ve 'kumar' operasyonu: 13 şahıs tutuklandı

Yayınlanma: 28.01.2025 - 09:20

Güncelleme: 28.01.2025 - 09:22

Edinilen bilgiye göre, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, Aralık ve Ocak ayı içerisinde çok sayıda denetim yapıldı.

Gerçekleştirilen denetimlerde 3 kıraathanede kumar oynandığı tespit edilerek toplamda 4 şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

12 şahsa da toplamda 98 bin 498 TL idari para cezası uygulandı. Aramalarda ise 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği ve 123 fişek ele geçirildiği öğrenildi.

13 TUTUKLAMA

Denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranması olan 24 şahıs gözaltına alınarak Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 zanlıdan 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.