Tokat'ta kadın cinayeti: Sokak ortasında katletti
Tokat’ın Turhal ilçesinde Ahmet Göktaş (39), 5 yıl önce boşandığı Ebru Güneş’i (32) sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürüp, intihar etti.
Turgut Özel Caddesi’nde sabah saatlerinde alışverii için evden çıkan 3 çocuk annesi Ebru Güneş, cadde üzerinde yürürken daha önce kendisini tehdit ettiği için cezaevine giren ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Ahmet Göktaş ile karşılaştı.
KATLETTİ, ARDINDAN İNTİHAR ETTİ
5 yıl önce boşanan Göktaş ile Güneş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Göktaş, yanındaki tabancayı çıkarıp Ebru Güneş’e ateş etti. Ahmet Göktaş ardından aynı silahla kendini vurdu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güneş ve Göktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ebru Güneş ve Ahmet Göktaş’ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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