Tokat'ta kent genelinde operasyon: Bir TIR'da 5 kaçak göçmen yakalandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde polislerce durdurulan TIR'da 5 düzensiz göçmen yakalandı.
D-100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda polis ekipleri, Iğdır'dan İstanbul'a giden Bilal Ş'nin kullandığı tırı durdurdu.
Ekipler, tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.
Yakalanan söz konusu düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan TIR sürücüsü ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: #göçmenler #göçmen #düzensiz göçmen
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