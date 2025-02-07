Tokat'ta kent genelinde operasyon: Bir TIR'da 5 kaçak göçmen yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polislerce durdurulan TIR'da 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Tokat'ta kent genelinde operasyon: Bir TIR'da 5 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 16:32

D-100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda polis ekipleri, Iğdır'dan İstanbul'a giden Bilal Ş'nin kullandığı tırı durdurdu.

Ekipler, tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.

Yakalanan söz konusu düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan TIR sürücüsü ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #göçmenler #göçmen #düzensiz göçmen

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