Tokat'ta Kereste fabrikasında yangın
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan bir kereste fabrikasında çıktı. Fabrika çalışanlarının bakım onarım odasında ispiralle çalışma yaparken kıvılcımlardan çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın kapladığı fabrikada çıkan yangına itfaiye erleri müdahale etti. Ekiplerin kısa süreli çalışması ile yangın söndürüldü.
Maddi hasarla atlatılan yangınla ilgili itfaiye ekipleri inceleme başlattı.
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