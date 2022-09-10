Tokat'ta kına gecesinde maganda kurşunu can aldı
Tokat'ta kına gecesinde havaya açılan ateşte merminin isabet ettiği kişi hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Büyükbağlar köyündeki kına gecesinde henüz kimliği belli olmayan kişi tarafından tabanca ile havaya açılan ateş sonucu mermi 29 yaşındaki Mustafa Koşar'ın karnına isabet etti.
Ağır yaralanan ve Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Koşar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Koşar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Haberi duyarak hastaneye gelen Koşar'ın yakınları gözyaşı döktü. Hastanede polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Şüpheli M.U. kullandığı tabancayla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Video Haberler
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Görenler durup dua ediyor
- Yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti
- İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
- Çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda
- Süvariler İzmir'de geçit töreni yaptı
- Kamyonet motoruna tavuk sıkıştı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çok kötü oldum, bana ambulans çağırın'
- İmamoğlu'ndan 'metrobüs kazası' açıklaması
- İzmir Marşı'nı söylerken bir kişi sahneye atladı
- Sözlü taciz etmişti: YouTuber sınır dışı edildi
- 'Bezini açalım dedik, kanımız dondu!'
- Tarkan'dan konser paylaşımı: Ne yaptık biz öyle?
- Soyer, AKP'lilerin ve Bahçeli'nin hedefinde
- Kararsız seçmen yönünü seçmeye başladı
- Beşiktaş'ta Wout Weghorst gelişmesi!
- AKP trolü 9 Eylül'ü hedef aldı