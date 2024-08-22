Tokat'ta orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı
Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan orman yangını, 1 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çaylı köyündeki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
Dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine Turhal ile Zile Belediyesi'ne bağlı itfaiye ile Tokat Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın 1 saatlik müdahale ile kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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