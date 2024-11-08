Tokat'ta panik anları... Piknik tüpü patladı: Taksi durağı yandı!

Tokat'ın Zile ilçesinde bir taksi durağı, piknik tüpünün patlamasıyla çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ta panik anları... Piknik tüpü patladı: Taksi durağı yandı!
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AA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 10:20

Dutlupınar Mahallesi'ndeki taksi durağında kimsenin bulunmadığı sırada piknik tüpünün belirlenemeyen nedenle patlaması sonucu yangın çıktı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye Zile Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Taksi durağının kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangına ilişkin ekiplerin çalışması sürüyor.


Etiketler: #piknik tüpü #piknik

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