Tokat’ta yoğun kar yağışı etkili oluyor

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar nedeniyle çevre beyaza büründü.

Tokat’ta yoğun kar yağışı etkili oluyor
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 15:39

Gece saatlerinde başlayan ve etkisini devam ettiren kar nedeniyle ilçe merkezinde zemin karla kaplandı.

Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Yağış nedeniyle çobanlar, yaylada bulunan hayvanlarına yiyecek takviyesi yaptı.

Üçoluk Göleti mevkisinde ise çok sayıda vatandaş kar yağışını izleyerek fotoğraf ve görüntü çekti. Bazı vatandaşlar ise kar topu oynayarak eğlendi.


Etiketler: #tokat #kar yağışı #Kar

İlgili Haberler

Bankalardan müşterilere uyarı mesajları: 7 bin lira üzeri alışverişte kredi kartı zorunluluğu başladı!

Bankalardan müşterilere uyarı mesajları: 7 bin lira üzeri alışverişte kredi kartı zorunluluğu başladı!
Prof. Suna Kan Keman Günleri Ankara’da Başladı

Prof. Suna Kan Keman Günleri Ankara’da Başladı
Ankara'da yolcu otobüsünün lastiği patladı: Yaralılar var!

Ankara'da yolcu otobüsünün lastiği patladı: Yaralılar var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler