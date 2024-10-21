Tokat’ta yoğun kar yağışı etkili oluyor
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar nedeniyle çevre beyaza büründü.
Gece saatlerinde başlayan ve etkisini devam ettiren kar nedeniyle ilçe merkezinde zemin karla kaplandı.
Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Yağış nedeniyle çobanlar, yaylada bulunan hayvanlarına yiyecek takviyesi yaptı.
Üçoluk Göleti mevkisinde ise çok sayıda vatandaş kar yağışını izleyerek fotoğraf ve görüntü çekti. Bazı vatandaşlar ise kar topu oynayarak eğlendi.
Etiketler: #tokat #kar yağışı #Kar
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