Tokat'ta sopalı, biber gazlı kavga: 1 yaralı

Tokat'ta 'park yeri' meselesi nedeniyle çıkan sopalı, biber gazlı kavgada Yasemin Özdamar (32), yaralandı. Kavga kameraya yansırken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 15:11
Tokat'ta sopalı, biber gazlı kavga: 1 yaralı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde oturan Yasemin Özdamar, bir iş için geldiği Tokat'ın Erbaa ilçesinde Dilara K. ve Pınar K. ile 'park yeri' meselesi nedeniyle tartıştı.

Olay yerine gelen Dilara ve Pınar K.’nin yakını Güven K. de tartışmaya dahil oldu. Çevredekiler araya girmesiyle taraflar tartışmayı sonlandırıp araçlarına bindi.

Ancak bir süre sonra Dilara K. ve Pınar K. araçtan inerek, Özdamar'ın otomobiline zarar verdi. Özdamar da aracından aldığı sopa ile Dilara K. ve Pınar K.'ye vurdu, biber gazını da Güven K.'ye sıktı.

Bunun üzerine araçla gelen ve akraba oldukları öğrenilen Takin A., Ferdi A. ve Erdi A. da sopalar ile kavgaya dahil oldu. Özdamar’ı sopayla yaralayan şüpheliler, aracının da camlarını kırdı.

Hastaneye kaldırılan Yasemin Özdamar'ın başına dikiş atılırken, kavga kameraya yansıdı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü savcılık talimatı ile Ferdi A. ile Erdi A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

'KAFAMDAN DARBE ALDIM'

Olayın park yeri meselesi nedeniyle yaşandığını anlatan Yasemin Özdamar, "Arabamın arkasında bir transitin park ettiğini fark ettim. Bekledim, 15 dakikayı geçti, gelen giden olmadı. Arabanın da üzerine numara yazmıyordu. O sırada yoldan geçen bir polisi gördüm. Anons ettirdim. Anonstan sonra yine 15-20 dakika geçti yine gelen olmadı. Yarım saati geçti, sonrasında minibüsün sahibi kadın geldi. Sorabilirim, en doğal hakkım. Dedim ki, 'Yarım saattir sizi bekliyorum, neredesiniz.' 'Bankada işimiz vardı' diyerek ters çıkıştılar. 'Beklemek zorunda mıyım, en azından numara bıraksaydınız' dedim. O sırada araca bindim. Eşi direkt geldi, araca saldırdı, cama vurmaya çalıştı. Daha sonra bir minibüs dolusu adam indi. Baktım hepsinin elinde sopa, karşı yola doğru kaçmaya çalıştım. Peşimden o sırada adam geldi. Kafamdan darbe aldım. İkinciye vuracakken elimi koydum; 2-3 kere daha vurdu. Kafamın iki tarafında, ayrı ayrı, dikişler var. Elim de kırıldı" dedi.


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