Tokat'ta tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü!
Almus ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada Mesut Develi adlı kişi yaşamını yitirdi. Zanlı K.Y.'nin ise Amasya'da yakalandığı aktarıldı.
Tokat'ın Almus ilçesine Ötüken Mahallesi'nde K.Y. ile Mesut Develi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Y., Develi'ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Develi, ambulansla kaldırıldığı Almus Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kaçan K.Y., güvenlik güçlerince Amasya'da yakalandı.
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