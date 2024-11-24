Tokat'ta tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü!

Yayınlanma: 24.11.2024 - 11:40

Güncelleme: 24.11.2024 - 11:40

Tokat'ın Almus ilçesine Ötüken Mahallesi'nde K.Y. ile Mesut Develi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Y., Develi'ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Develi, ambulansla kaldırıldığı Almus Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaçan K.Y., güvenlik güçlerince Amasya'da yakalandı.