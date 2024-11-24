Tokat'ta tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü!

Almus ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada Mesut Develi adlı kişi yaşamını yitirdi. Zanlı K.Y.'nin ise Amasya'da yakalandığı aktarıldı.

Tokat'ta tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 24.11.2024 - 11:40

Tokat'ın Almus ilçesine Ötüken Mahallesi'nde K.Y. ile Mesut Develi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Y., Develi'ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Develi, ambulansla kaldırıldığı Almus Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaçan K.Y., güvenlik güçlerince Amasya'da yakalandı.


Etiketler: #kavga #tokat #tabanca #tartışma

İlgili Haberler

İnşaatta iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

İnşaatta iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Adliye önünde silahlı kavga: 1'i avukat 4 kişi yaralanmıştı... Gözaltılar var!

Adliye önünde silahlı kavga: 1'i avukat 4 kişi yaralanmıştı... Gözaltılar var!
Küçükçekmece'de silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk öldü

Küçükçekmece'de silahlı kavga: 14 yaşındaki çocuk öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler