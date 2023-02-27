Tokat'ta yangın: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yaralana kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 09:23
Tokat'ta yangın: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
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Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Minareyi Sağır Mahallesi İslim Sokak'taki iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören yurttaşlar itfaiyeye haber verdi. Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, evde bulunan Emre Yıldırım, Tuncay Tunç ve Oktay Bolatpan'ın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yaralanan Tarık Canpolat ise, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yangın tokat

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