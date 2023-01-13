TOKİ kura çekimleri ne zaman? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yurttaşlar, TOKİ kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki, TOKİ kura çekimleri ne zaman? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Eskişehir TOKİ kura çekimleri ne zaman? Adana kura çekimleri ne zaman? İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekimi nereden izlenir?
Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşu olan TOKİ'nun kura çekimleri yurttaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ kura tarihleri araştırılıyor. ''TOKİ kura çekimleri ne zaman? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?'' soruları sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...
ESKİŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?
Eskişehir TOKİ kuraları 13-14 Ocak arası gerçekleştirilecek.
Adana kura çekimleri ne zaman?
12 Ocak'ta başlayan TOKİ kura çekimi 13 Ocak'ta da devam edecek.
İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?
TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi henüz belirlenmedi.
TOKİ KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?
TOKİ kura takvimi şu şekilde:
12-13 OCAK 2023: ADANA
13-14 OCAK 2023: ESKİŞEHİR
14-15-16-17 OCAK 2023: MERSİN
15 OCAK 2023: BİLECİK
16-17 OCAK 2023: SAKARYA
18-19-20-21 OCAK 2023: KOCAELİ
18-20-21-22 OCAK 2023: ANTALYA
22 OCAK 2023: YALOVA
23-24 OCAK 2023: ISPARTA
TOKİ KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?
Yurttaşlar, TOKİ kura canlı yayınını www.toki.tv adresinden veya TOKİ'nin resmî YouTube kanalı üzerinden izleyebilir.
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