Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 14:03

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 14:03

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşu olan TOKİ'nun kura çekimleri yurttaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ kura tarihleri araştırılıyor. ''TOKİ kura çekimleri ne zaman? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?'' soruları sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...

ESKİŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?

Eskişehir TOKİ kuraları 13-14 Ocak arası gerçekleştirilecek.

Adana kura çekimleri ne zaman?

12 Ocak'ta başlayan TOKİ kura çekimi 13 Ocak'ta da devam edecek.

İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi henüz belirlenmedi.

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?

TOKİ kura takvimi şu şekilde:

12-13 OCAK 2023: ADANA

13-14 OCAK 2023: ESKİŞEHİR

14-15-16-17 OCAK 2023: MERSİN

15 OCAK 2023: BİLECİK

16-17 OCAK 2023: SAKARYA

18-19-20-21 OCAK 2023: KOCAELİ

18-20-21-22 OCAK 2023: ANTALYA

22 OCAK 2023: YALOVA

23-24 OCAK 2023: ISPARTA

TOKİ KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?

Yurttaşlar, TOKİ kura canlı yayınını www.toki.tv adresinden veya TOKİ'nin resmî YouTube kanalı üzerinden izleyebilir.



















