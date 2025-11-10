TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için beklenen gün geldi. Dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olabilmesi için hayata geçirilen projenin başvuru süreci 10 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başladı. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? TOKİ 500 bin sosyal konut ücreti ne kadar, ödeme planı nasıl?

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURULARI BAŞLADI

“Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilerek dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkanı sağlanacak.

TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla başladı ve 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR, ÜCRETİ NE KADAR?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. İsteyenler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ,T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.’nin Proje ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile de başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık 2025 tarihinde, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Başvuru bedeli 5000 TL olacak. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

TC KİMLİK NUMARASININ SON RAKAMINA GÖRE E-DEVLET TOKİ BAŞVURU GÜNLERİ

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak için yalnızca kampanyanın ilk 5 gününde; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının (TCKN) son rakamına göre başvuru alınacak.

TC kimlik numarasının son rakamı;

‘’0’’ olanlar 10 Kasım 2025 tarihinde

‘’2’’ olanlar 11 Kasım 2025 tarihinde

‘’4’’ olanlar 12 Kasım 2025 tarihinde

‘’6’’ olanlar 13 Kasım 2025 tarihinde

‘’8’’ olanlar 14 Kasım 2025 tarihinde başvuru yapabilecek.

Uygulama 15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla sona erecek. Ardından kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak.

KİMLER SOSYAL KONUT SAHİBİ OLABİLİR?

Konut satın almak için başvuruda bulunanların;

-18 yaşını doldurmuş olması

-En az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması

-Kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması,

-Kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması

-Aylık hane halkı gelirinin (kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları), başvuru dönemi itibarıyla son 12 ay ortalamasının İstanbul için en fazla net 145.000 TL olması, diğer iller için ise 127.000 TL olması

-Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek. Sehven birden fazla başvuru yapılması durumunda, ikinci başvuru yapan eşin başvurusu iptal edilecek.

-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Büyükşehirlerde merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek. İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek.

-Emekli vatandaşlar Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan azolmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olması

-Deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar; Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olması, (Deprem bölgesi illeri: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa)