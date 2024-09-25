TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman? TOKİ açık artırma arsa satış saat kaçta, hangi illerde gerçekleşecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 25 ilde 390 arsa açık artırma ile satılacak. Peki, TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman? TOKİ açık artırma arsa satış saat kaçta, hangi illerde gerçekleşecek?

TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman? TOKİ açık artırma arsa satış saat kaçta, hangi illerde gerçekleşecek?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2024 - 11:31

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 25 ildeki 390 arsayı açık artırmayla satışa sunacak. Peki, TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman? TOKİ açık artırma arsa satış saat kaçta, hangi illerde gerçekleşecek?

TOKİ 25 İLDE 390 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE OLACAK?

Arsalar açık artırma yöntemiyle 2-3 Ekim 2024 tarihinde saat 10.30'da satışa çıkacak. Satış hem İstanbul'da hem de Ankara'da gerçekleştirilecek ancak isteyenler çevrim içi şekilde de katılabilecek.

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?

Muhammen bedeli 18 milyar 204 milyon 420 bin 164 lira olan yaklaşık 5 milyon 952 bin 408 metrekare büyüklüğündeki Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da bulunan 390 arsa açık artırmayla satılacak.

TOKİ 25 İLDE 390 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI

Alıcıların arsa bedelinin yüzde 25'ini peşin ödemesi gerekiyor. Kalan tutar 48 ay vadelendiriliyor.


Etiketler: #açık artırma #TOKİ

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