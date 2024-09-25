Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?
Kuruluş Osman yeni sezonu için bekleyiş sürüyor. Her Çarşamba akşamı yayınlanan Kuruluş Osman 6. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?
ATV ekranlarının tarihi dizisi Kuruluş Osman yeni sezon bölümleri bekleniyor. Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan dizinin altıncı sezon hazırlıkları devam ediyor. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
25 Eylül ATV yayın akışına göre Kuruluş Osman bu akşam yayınlanmayacak.
Dizi saatinde yeni sezon dizilerinden Karadut 1. Bölüm tekrarıyla izleyici karşısına çıkacak.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kuruluş Osman dizisinin 6. Sezon yayın tarihi belli oldu. Yayınlanan son fragmana göre dizi, 2 Ekim Çarşamba günü 165. Bölümüyle ekranlarda olacak.
25 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI
06: 20 Benim İçin Üzülme
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Sen Anlat Karadeniz
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Karadut
23:40 Bir Gece Masalı
02: 40 Kör Nokta
05: 40 Benim İçin Üzülme
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