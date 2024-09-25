Yayınlanma: 25.09.2024 - 10:49

Güncelleme: 25.09.2024 - 10:49

ATV ekranlarının tarihi dizisi Kuruluş Osman yeni sezon bölümleri bekleniyor. Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan dizinin altıncı sezon hazırlıkları devam ediyor. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

25 Eylül ATV yayın akışına göre Kuruluş Osman bu akşam yayınlanmayacak.

Dizi saatinde yeni sezon dizilerinden Karadut 1. Bölüm tekrarıyla izleyici karşısına çıkacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman dizisinin 6. Sezon yayın tarihi belli oldu. Yayınlanan son fragmana göre dizi, 2 Ekim Çarşamba günü 165. Bölümüyle ekranlarda olacak.

25 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI

06: 20 Benim İçin Üzülme

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Sen Anlat Karadeniz

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Karadut

23:40 Bir Gece Masalı

02: 40 Kör Nokta

05: 40 Benim İçin Üzülme