Yayınlanma: 10.11.2024 - 15:18

Güncelleme: 10.11.2024 - 15:18

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki sosyal konutların ihaleleri geçtiğimiz gün başladı. Peki, TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihleri ne zaman?

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PORJESİ İHALE TARİHLERİ NE ZAMAN?

TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi ihale tarihleri açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 6 Kasım 2024 tarihinde "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki sosyal konutların ihale tarihlerinin belirlendiğini bildirdi.

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

''Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi hız kesmeden devam ediyor.

Bugün itibarıyla 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm sosyal konutlarımızın ihale tarihleri belirlendi.

Herkes için konut, insanca yaşam ve ekonomik olarak ulaşılabilir konut hedefimizle geleceğin Türkiye'sini güvenle inşa ediyoruz.''

81 İLİ KAPSAYACAK

Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.

81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, ''Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.'' denildi.