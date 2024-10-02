Yayınlanma: 02.10.2024 - 13:36

Güncelleme: 02.10.2024 - 13:36

TOKİ açık artırma ile arsa satışı sürüyor. 25 ilde toplamda 377 arsanın satışı yapılıyor. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman? TOKİ arsa satış saat kaçta?

TOKİ AÇIK ARTIRMA ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

Açık artırma, 2 ve 3 Ekim saat 10.30'da yapılacak.

Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Diğer yandan www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE VAR?

TOKİ tarafından açık artırma ile satışa çıkacak konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek.

Yaklaşık 5 milyon 897 bin 770 metrekare büyüklüğündeki Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da bulunan 377 arsa açık artırmayla satılıyor.

ÖDEME PLANI NASIL?

Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek.