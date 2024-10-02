Yayınlanma: 02.10.2024 - 11:30

Güncelleme: 02.10.2024 - 11:30

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşen TEKNOFEST için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Adana Teknofest ne zaman? Adana Teknofest ücretli mi? Adana Teknofest nerede?

TEKNOFEST ADANA NE ZAMAN 2024?

TEKNOFEST Adana, 2-6 Ekim 2024 tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST KAYDI NASIL YAPILIR?

TEKNOFEST Akdeniz’e katılım tamamen ücretsiz, ancak etkinlik alanına giriş yapılabilmesi için ziyaretçilerin kayıt yapması gerekiyor.

Ziyaretçiler, her kişi için ayrı bilet oluşturarak kayıt yaptırabiliyor. 7 yaş altı ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.

TEKNOFEST PROGRAMI

Adana’da düzenlenecek TEKNOFEST 2024, yine göz alıcı hava gösterileriyle ziyaretçilerini büyüleyecek. Yerli ve milli üretim hava araçlarımızdan Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Akıncı, Aksungur, Anka, Bayraktar TB2, Hürkuş, Jandarma Çelik Kanatlar, Paramotor, Gyrocopter ve Atak Helikopteri TEKNOFEST semalarında gösteri yapacak.

Teknoloji ve girişim yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı’nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, Hava ve Kara Araçları Sergisi, Planetaryum, Dikey Rüzgâr Tüneli, İklim Tüneli, Sanal Gerçeklik Tüneli, Güneş Gözlem Etkinliği, Uzay Temalı Şişme Oyun Parkı, Simülasyon Deneyim Alanları, Öğrencilerle İlk Uçuş Etkinliği, Pedallı Uçuş Etkinliği, Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay” Sergisi, Sahne Senin Etkinliği, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite ile dolu dolu bir festival ziyaretçilerini bekliyor.

Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerine özel olarak ilk kez TEKNOFEST Adana’da düzenlenecek olan Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon kapsamında öğrencilerin fikir geliştirme süreçlerini, sunum yeteneklerini pekiştirmeleri ve aynı zamanda ürünleştirme sürecini, marka geliştirmeyi deneyimlemeleri hedefleniyor.