TOKİ "sosyal konut projesi" başvuruları ne zaman? Sosyal konut projelerinin fiyatı ne kadar?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz." ifadesiyle duyurduğu projenin ayrıntıları belli oldu. İlk Evim ismi koyulan TOKİ sosyal konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek.
TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman?
TOKİ Sosyal konut projesinin başvuruları 14 Eylül'de başlayacak ve 31 Ekim'e kadar sürecek.
Sosyal konut projesinin fiyatı ne kadar?
2+1 daireler 608 bin lira, 3+1 daireler 850 bin liradan satışa sunulacak.
Sosyal konut projesinin ödeme koşulları nasıl?
2+1 daireler aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle, 3+1 daireler aylık 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle satın alınabilecek.
TOKİ sosyal konut projesi hangi şehirlerde olacak?
Erdoğan, sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul'da, 18 bininin Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa edileceğini açıkladı.
Sosyal konut projesinin başvuru şartları nelerdir?
TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.
Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.
Sosyal konut projesinde kimlere öncelik verilecek?
Konut projesinde çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yapılarak kontenjanlar belirlendi. Buna göre, şehit yakınları ve gazilere, ilk etabın yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konutluk, engelli vatandaşlara, yüzde 5'e karşılık gelen 12 bin 500 konutluk, emekli vatandaşlara ise yüzde 20'ye denk düşen 50 bin konutluk kontenjan ayrıldı.
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