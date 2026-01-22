TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürerken, sonuçların açıklanmasıyla birlikte hak sahibi olamayan yurttaşların gözü başvuru ücretlerine çevrildi. Peki, TOKİ başvuru para iadesi nasıl, hangi bankadan alınır?

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ tarafından konuya dair yapılan açıklamada, “Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ başvuru bedeli, kurada adı çıkmayan vatandaşlara iade edilecek. Sosyal konut projelerinde başvuru sırasında alınan ön kayıt bedeli, hak sahipleri belirlendikten sonra iade süreci başlatılıyor.

Ayrıca TOKİ kura başvurusu geçersiz sayılan adayların da başvuru ücreti iade ediliyor.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra iade işlemleri başlıyor. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesini takiben 5 iş günü içinde iade listelerini oluşturup ödemeleri gerçekleştiriyor.

TOKİ BAŞVURU PARASI NEREYE YATIRILIR?

TOKİ iade ücreti, başvuru sırasında paranın yatırıldığı banka üzerinden alınacak. Başvuru sahipleri, kura çekimi bittikten sonra başvuruyu yaptıkları yetkili bankanın herhangi bir şubesine giderek ya da mobil üzerinde iade talebinde bulunabilir.