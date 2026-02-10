TOKİ tarafından 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için kuralar çekilmeye devam ediyor. Peki, TOKİ Diyarbakır kura çekiliş tarihi belli oldu mu? 12 bin 165 TOKİ Diyarbakır konut kurası ne zaman çekilecek?

TOKİ DİYARBAKIR 12 BİN 165 KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Diyarbakır 12 bin 165 konut için kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı. Bu hafta gerçekleştirilecek kura çekiliş takviminde Diyarbakır yer almıyor. Ancak Şubat ayı içerisinde Diyarbakır'da inşa edilecek 12 bin 165 konut için kuraların çekilmesi bekleniyor.

BU HAFTA 7 İLDE DAHA KURALAR ÇEKİLECEK!

9 Şubat Yozgat (2.858)

9 Şubat Kütahya (3.592)

10 Şubat Bilecik (1.419)

11 Şubat Çankırı (1.753)

12 Şubat Bolu (1.950)

13 Şubat Tekirdağ (6.865)

13 Şubat Balıkesir (7.548)