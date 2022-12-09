TOKİ ev yerine dükkan yaptı: Nerede bizim evimiz?

09 Aralık 2022 Cuma, 08:47

30 Ekim 2020’de meydana gelen deprem sonrası 72 bin 272 depremzedenin yaraları hâlâ sarılamadı. Yıkılan evlerin tapularını üzerine alan TOKİ, para karşılığı ev yapacağız sözüne rağmen yüzlerce aileyi mağdur etti. İzmir’de, 1. proje alanında ise hak sahipleri “yanlış hesap” nedeniyle mağdur oldu. Sekiz katlı Cumhuriyet, Saraçoğlu ve Adalet sitelerinde deprem öncesi 236 daire ve 7 dükkân yer alıyordu. TOKİ’nin projesinde daire sayısı 211’e düştü, dükkân sayısı ise 50’ye çıktı. Konut yerine dükkân yapılınca 27 aile açıkta kaldı. İddiaya göre, diğer proje alanlarında bulunan dükkânların bazıları yıkılarak konuta çevrildi. Kura çekimi sonrası üç sitede 25 aileye konut çıkmadı.

“DÜKKAN VERELİM”

İtiraz eden ailelere TOKİ, “Konut yok, elimizde dükkân var, onu verelim” teklifinde bulundu. TOKİ’nin teklifini kabul etmeyen ailelere bu kez, Bayraklı’da Tedaş’a ait arsa üzerinde konut yapılacağı sözü verildi ama bu kez de Tedaş arsayı devretmedi. Depremin ardından iki yıl geçmesine rağmen kendi arsaları üzerinde para karşılığı yapılacak konutlara kavuşamayan aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Nerede bizim evlerimiz” diyerek seslendi. Sosyal medya üzerinden çağrı yapan aileler, “Devlet, 500 bin konut yapacağını söyleyerek vaatlerde bulunuyor. Biz depremzedeyiz ve hakkımızı istiyoruz. Kendi arsamız üzerinde para ile konut yapacaklar ama aylardır bizi oyalıyorlar” diyerek haklarının verilmesini istedi.

"KİRA YARDIMI 1700 KİRALAR 5 BİN TL”

25 hak sahibinden biri olan Fatma Eroğlu, “TOKİ, eksik proje yaptığı için bize 1. proje alanında kuralarda konut çıkmadı. Müracaat ettik, bize Tedaş’a ait bir yere konut yapacaklarını söylediler. Depremin üzerinden iki yıl geçti ama biz halen kiralarda oturuyoruz. Devlet bize 1700 TL kira yardımı yapıyor. Bayraklı’da 5 bin TL’den aşağı kira yok. Olmayan ev için boş senede imza attığımız yetmiyormuş gibi bir de arsalarımız gasp edildi. Bizlere rezerv alanında ve zemin katta ev vermeyi teklif ediyorlar. Kabul etmiyoruz” dedi. Mustafa Şanlı: Defalarca müracaat ettik ama bir sonuç alamıyoruz. Bize arsamızın olduğu yerden değil de rezerv alanından konut teklif ediyorlar. Yeterince mağdur olduk. İki yıl önce yaşadığımız depremi unutamıyoruz. Bir de devletin bize yaptığı ayrımcılığı kabul etmiyoruz.