TOKİ için acil kamulaştırılmıştı... Mahkeme kararı beklenmeden ağaç kesimi yapıldı!

Samandağ ilçesine bağlı Kurtderesi Mahallesi'nde toplu konut yapmak için "acil kamulaştırma" gerekçesiyle birçok tapulu araziye devlet tarafından el konulmasının ardından mülk sahipleri olayı yargıya taşıdı.

Geçen haftalarda mahalleye kepçelerle giren kolluk kuvvetleri, ağaçları sökmeye başlamış fakat mahallelinin tepkisi üzerine kepçeler durdurulmuştu. Henüz mahkeme tarihi dahi belli olmayan Kurtderesi Mahallesi'ne bu sabah ikinci kez tekrar kepçelerle girildi ve zeytin ve portakal ağaçlarının yüzde 70’i kesildi.

6 Şubat depremlerinden en fazla zarar gören ilçelerden Samandağ'da arazisi olan birçok yurttaş, yaptıkları derme çatma evlerle barınma ihtiyacını karşıladı. Parseli ve arazisi olmayan ise konteyner kente yerleşti. Samandağ’da TOKİ’ler için kamulaştırma haritasına göre Vakıflı Köyü'nün bir kısmı, Mağaracık, Kurtderesi, Hıdırbey Mahalleleri'ndeki arazilere acele kamulaştırma kapsamında el konuldu.

Mağaracık’ta aylarca mahallelinin eylemleri olmasına ve hukuki süreç devam etmesine rağmen ağaçlar kesildi, evler, ahırlar boşaltıldı. Geçen haftalarda ise Samandağ’ın en büyük mahallelerinden Kurtderesi'ne hukuki süreç tamamlanmadan TOKİ’nin 5. Etap projesi için kepçelerle girildi fakat halkın tepkisi üzerine ağaç kesimi durduruldu. Ancak bu sabah erken saatlerde iş makineleri tapulu arazilere girerek, tekrar ağaç sökümüne başladı. İlk sefer bahçelere girişte 5-6 ağaç kesilirken, bugün ağaçların yüzde 70’i kesildi.

"TÜCCARA SATTIĞIMIZ MANDALİNAYI KESTİLER, NE YAPACAĞIZ"

ANKA Haber Ajansı’na konuşan Kurtderesi sakinlerinden Bereket Kılınç, bugün bahçelerdeki ağaçların yüzde 70’ini kesildiğini belirterek, "Zeytin ve portakal, mandalina ağaçlarının yüzde 70’i kesildi. Hepsinin meyveleri üzerindeydi. Bir hafta, on güne toplanacaktı, hepsi gitti. Biz bu bahçelerden geçimimizi sağlıyoruz. Bahçe sahiplerinin çoğu mandalinaları tüccarlara dalında sattı. Şimdi bu mandalinaları kestiler. Evlere dokunmayacaklarını söylüyorlar, kimse güvenmiyor. Yıldırmak istiyorlar, ne yapacağız bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"YETKİLİLERDEN DÖNÜŞ BEKLERKEN KEPÇEYLE GİRDİLER"

Kılınç, geçen hafta mülk sahiplerinden oluşa bir grubun Samandağ Kaymakamı ve şirket yetkilisi ile görüşme yaptığını, bahçe sahipleri olarak mülklerini vermek istemediklerini ilettiklerini kaydetti. Şirket yetkilisi ve kaymakamın "Size dönüş yapacağız" dediğini söyleyen Bereket Kılınç, "Biz dönüş beklerken şafak vakti bahçelerimize girdiler, üstelik hukuki süreç devam ediyor" dedi.

Kurtderesi Mahallesi sakinleri bugün 18.00’da Samandağ Adem Nural İlkokulu önünde "Topraklarımıza sahip çıkıyoruz" çağrısıyla eylem düzenleyecek.