Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 11:06

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 11:06

TOKİ vasıtasıyla ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi “İlk Evim İlk İş Yerim” İstanbul projesine başvuruda bulunmuştu. Hak sahibi olamayan yurttaşlar çekilişe katılabilmek için Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla yatırdıkları başvuru ücreti olan 500 TL'yi nasıl geri alacaklarını ve paralarının ne zaman geri iade edileceğini merak ediyor. Peki, TOKİ için yatırılan para nasıl geri alınır? TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

TOKİ 500 TL PARA İADESİ NASIL GERİ ALINIR?

TOKİ çekilişlerinde ismi çıkmayan yurttaşlar yatırdıkları 500 TL'yi nasıl geri alacaklarını araştırıyor. 2022 yılında e-Devlet’ten yapılan İlk Evim İlk İş Yerim projesi için 500 TL yatırılması gerekiyordu. Ücret iadesi sürecinde TOKİ sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaparak paraların nasıl alınabileceğini duyurdu. TOKİ; kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını duyurdu.

HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI TOKİ KURA ÖDEMELERİ NASIL ALINACAK?

TOKİ'den hak sahibi olamayan yurttaşların ödedikleri başvuru ücreti olan 500 TL, ödeme yaptıkları IBAN üzerinden geri iade ediliyor. TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.