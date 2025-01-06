TOKİ inşaatında insana ait olduğu düşünülen kemik kalıntıları bulundu!

Yayınlanma: 06.01.2025 - 09:41

Güncelleme: 06.01.2025 - 09:48

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde TOKİ tarafından ilçeye bağlı Kümbet Mahallesi’nde yapımı devam eden rezerv alan şantiye sahasında işçilerin çalışma yaptığı alanda insana ait olduğu düşünülen kemik kalıntılarına rastlandı.



KALINTILARIN TARİHİ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILACAK

İşçiler tarafından çalışma esnasında bulunan kemik kalıntıları için yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye güvenlik şeridi çekilirken, kemik kalıntıları için Elbistan Müze Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.



Kemik kalıntıları ile ilgili çalışma titizlikle yürütülürken yapılacak olan inceleme sonrasında kalıntıların tarihi bir kalıntı olup olmadığı netlik kazanacak.

