TOKİ inşaatında korkutan vinç kazası: 1 işçi yaralandı

Kütahya Tavşanlı'da TOKİ konutlarının inşaatında bugün sabah saatlerinde çalışma sırasında bir vinç aniden devrildi, 1 kişi yaralandı.

TOKİ inşaatında korkutan vinç kazası: 1 işçi yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 12:19

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Ömerbey Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarının inşaatında bugün sabah saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi.

Çalışma sırasında bir vinç aniden devrildi, 1 kişi yaralandı.

VİNÇ OPERATÖRÜ YARALANDI

Olay, saat 09.30 sıralarında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vinç operatörü Enes E., ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın nedeni henüz kesinleşmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunarak olayın tüm yönleriyle araştırılıyor.


Etiketler: #TOKİ #kaza

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