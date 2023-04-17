Yayınlanma: 17.04.2023 - 13:36

Güncelleme: 17.04.2023 - 13:36

İstanbul'da ev sahibi olmak isteyen yurttaşlar, TOKİ İstanbul kura sonuçlarını araştırıyor. ''TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul kura sonuçlarına nasıl bakılır?'' soruları sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ İstanbul kura çekimi son etabı tamamlandı. TOKİ sonuçları Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde inşaa edilecek 28.340 hak sahibi için belli oldu. Arnavutköy Başakşehir Esenler ilçeleri için gerçekleştirilen kuranın tamamlanmasıyla TOKİ İlk Evim kampanyasında İstanbul etabı da sona erdi.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

TOKİ İstanbul kura sonuçlarına e-Devlet'in kura sonucu sorgulama ekranı olan https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama üzerinden bakılabiliyor.