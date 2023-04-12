TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyası şartları nelerdir? TOKİ indirim kampanyasının ayrıntıları...

Yayınlanma: 12.04.2023 - 12:49

Güncelleme: 12.04.2023 - 12:49

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse yüzde 25 indirimden faydalanabilecek" dedi.



TOKİ İNDİRİM KAMPANYASININ AYRINTILARI

TOKİ’ye borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut, iş yeri ve arsa alıcıları için yapılan indirim kampanyasının ayrıntıları açıklandı. Alıcıların taksit ödemelerini yapmış olması ve geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor. Taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise indirim kampanyasından faydalanamayacak.

Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 24 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.



TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut, iş yeri ve arsa alıcıları için her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl 24 Nisan’da başlayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 18 Mayıs’a kadar başvuru yapabilecek. TOKİ, bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapacak. Arsa alıcılarına ise yüzde 12,5 oranında indirim uygulanacak.

TOKİ İNDIRİM KAMPANYASI ŞARTLARI NELERDİR?



Alıcıların başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması ve geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan geri ödeme taksitleri 2021 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek. Ayrıca TOKİ’ye ödenmesi gereken taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek. Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

Geri ödemeleri devam eden arsa satışları için de indirim yapılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 24 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 12,5 oranında indirim yapılacak. Arsa indirim kampanyasından geri ödeme taksitleri 2022 yılı Haziran ayının 30’uncu gününe kadar başlamış olan arsa alıcıları faydalanabilecek. Arsa alıcıları, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini 24 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında satış işlemlerini gerçekleştirdikleri Ziraat Bankasından öğrenebilecek ve borçlarını kapatabilecek.