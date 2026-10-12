Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin açıklamasına göre, ilk etapta tamamlanan 1.071 konutun hak sahipleri, şartları taşıyan adaylar arasından yapılacak kura çekilişiyle belirlenecek. Peki, TOKİ kiralık konut kura tarihi belli oldu mu? TOKİ kiralık konut sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

TOKİ KİRALIK KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Başvuruların tamamlanmasının ardından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuruların inceleneceğini ve şartları sağlayan adaylar arasından 1.071 konutun hak sahiplerinin ekim ayında yapılacak kura çekilişiyle belirleneceğini duyurmuştu. Ancak TOKİ kiralık konutları için kura çekilişinin kesin tarihi henüz açıklanmadı.

TOKİ KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan konutlar, 3 yıl süreyle kiralanabilecek. Konutların Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy ilçelerinde bulunması planlanıyor.

TOKİ KİRALIK KONUT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kiralık konut başvuru sonuçlarının açıklanma tarihi, kura takviminin duyurulmasıyla netleşecek. Hak sahipleri, sonuçların ilan edilmesinin ardından TOKİ'nin resmî internet sitesi ve ilgili duyuru kanalları üzerinden bilgi alabilecek.

TOKİ KİRALIK KONUTLARININ KİRALARI NE KADAR?

İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında konutların aylık kira bedelleri daire tipine göre değişiyor. Açıklanan tutarlar şöyle:

1+1 konutlar: 10.000 TL

2+1 konutlar: 12.000 TL'den başlayan fiyatlar

3+1 konutlar: 15.000 TL

4+1 konutlar: 18.000 TL'den başlayan fiyatlar