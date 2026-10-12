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Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf subay başvuruları ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf subay başvuruları nasıl yapılır?

Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf subay başvuruları ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf subay başvuruları nasıl yapılır?

12.10.2026 14:38:00
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Haber Merkezi
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Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf subay başvuruları ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf subay başvuruları nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığında muvazzaf subay olarak görev yapmak isteyen adaylara yönelik personel alım ilanı, Resmî Gazete'de yayımlandı. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf subay başvuruları ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf subay başvuruları nasıl yapılır?

Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı ile bağlı birlik ve kurumlarda görevlendirilmek üzere, ilanda belirtilen branşlarda kadın ve erkek muvazzaf subay alımı yapılacak. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf subay başvuruları ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf subay başvuruları nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

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135 MUVAZZAF SUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere yapılacak 135 muvazzaf subay alımı için başvurular, 12 Ekim 2026 tarihinde başladı. Adaylar başvurularını 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

JANDARMA MUVAZZAF SUBAY BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını yalnızca Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru işlemleri için Jandarma Personel Temin Sistemi adresine giriş yapılması gerekiyor. Sisteme e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden biriyle erişilebiliyor.

Adayların başvuru işlemlerini tamamlamadan önce yayımlanan başvuru kılavuzunu dikkatlice okumaları gerekiyor. Başvuru şartları ve sürece ilişkin ayrıntılar için başvuru kılavuzuna göz atılabilir.

135 MUVAZZAF SUBAY ALIMI SINAV TAKVİMİ

Jandarma muvazzaf subay alımına ilişkin başvuru ve sınav takvimi şu şekilde açıklandı:

  • Başvuru tarihleri: 12-26 Ekim 2026
  • Son başvuru saati: 26 Ekim 2026, 23.59
  • Sınav ücreti yatırma tarihleri: Daha sonra duyurulacak.
  • Sınav tarihleri: Daha sonra duyurulacak.
  • Sınav sonuçlarının ilanı: Onay sürecinin ardından açıklanacak.
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