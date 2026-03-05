TOKİ kurasında ‘teknik aksaklık’: 270 konutun hak sahibi belirlenemedi!

81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Projeyle İstanbul’da TOKİ eliyle ilk kez kiralık konut verilecek. 2 milyon kişiye konut sağlanması planlanıyor.

En fazla konut yapılacak ilk beş şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak belirlendi.

Bu haftaki çekiliş programı ve konut sayıları şöyleydi:

3 Mart Salı: Ankara’da 31 bin 73 konut

4 Mart Çarşamba: Muğla’da 6 bin 417 konut

6 Mart Cuma: İzmir’de 21 bin 20 ve Hatay’da 13 bin 289 konut

TOKİ noter huzurunda yapılan Ankara çekilişinde sistem kaynaklı hak sahibi belirlenemeyen 497 konut bulunduğunu duyurdu.

Söz konusu konutların 227’sinin şehit yakını ve gazi kontenjanında yer aldığı ve bu kategoriye başvuranların tamamının doğrudan hak sahibi olduğu belirtildi.

Kalan 270 konutun hak sahipleri içinse yarın (6 Mart) 10.00’da noter huzurunda çekiliş yapılacak.