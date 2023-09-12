TOKİ şantiyesinde çalışan işçiler eylemde! 2 buçuk aydır maaşları ödenmiyor

Yayınlanma: 12.09.2023 - 10:56

Güncelleme: 12.09.2023 - 10:58

Esenler TOKİ Şantiyesi'nde Tek Çelik firmasının taşeronu işçilere 2 buçuk aydır maaşlarını ödemedi. Sözkonusu mağduriyeti yaşayan 37 inşaat işçisinin 14'ü Esenler TOKİ Şantiyesi önünde dün DİSK Yapı-İş sendikasının katılımıyla eylem yaptı. Tamamı sendikalı olan 14 işçi, birikmiş maaş ve mesai ödemelerini talep ediyor.

Esenler'de bulunan 636 konutlu TOKİ şantiyesinde 1 buçuk yıldır çalışan işçiler, yaklaşık 2 buçuk aydır ödenmeyen ücretlerini Tek Çelik firmasından istedi. İşçilerle görüşen firma yetkilileri iddialara göre işçileri taşerona yönlendirdi. Taşerondan da ücretlerini alamayan işçiler, "Gerekirse TOKİ genel merkezinin önüne gideceğiz" dedi.

"EMEKLİYİM AMA ÇALIŞIYORUM"

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan işçilerden 60 yaşındaki Aydın Altun "Okullar açıldı herkesin çocukları, ev kirası var. emekli olduğum halde çalışıyorum. Emekli maaşı hiçbir şeye yetmiyor" dedi.

"İŞ BİTTİ PARAMIZI ÖDEMİYORLAR"

Şantiyede çalışan ve ücretini alamayan 42 yaşındaki Hüseyin Çelik ise, "Yemekhaneciye 'İşçilere yemek vermeyin' demişler. Şimdiye dek maaşlarımızı Tek Çelik ödedi. Şimdi ise taşerondan istememizi söylüyor. İş bitti, bu yüzden paramızı ödemiyorlar. Samsun'daki akrabama kredi çektirip buradaki arkadaşlarıma dağıttım" diye konuştu.

Karabük Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı okuyan 22 yaşındaki Yener Polat ise şunları söyledi:

"Öğrenciyim ve harçlığımı çıkarmak için çalışıyorum. Okul 20 gün sonra açılıyor ve gitmem gerekiyor ama harçlık yapacağım parayı alamadım."