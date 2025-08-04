TOKİ şantiyesinde yangın paniği: Alevleri kum atarak söndürmeye çalıştılar!

Hadımağa 3. Etap TOKİ konutlarının inşa edildiği bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede çevredeki inşaat artıkları ve ahşap paletleri sardı.

YANGIN TÜPLERİ YETERSİZ KALDI

Şantiyede görevli işçiler, alevlere ilk olarak yangın tüpleriyle müdahale etti. Ancak tüplerin kısa sürede tükenmesi üzerine işçiler bu kez küreklerle kum atarak alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ, İŞÇİLER GERİ ÇEKİLDİ

Yangın büyüyünce işçiler geri çekilmek zorunda kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

CAN KAYBI YOK, İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.