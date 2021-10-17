TOKİ ve AKP’li belediye arasında 'arazi oyunu'

17 Ekim 2021 Pazar, 09:05

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile AKP’li Arnavutköy Belediyesi arasında dikkatleri çeken bir arazi oyunu ortaya çıktı. AKP’li Arnavutköy Belediyesi, 2015 yılında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “hayalim," muhalefetin ise "cinayet" dediği Kanal İstanbul Projesi’nin tam da merkezinde yer alan devasa büyüklükteki arazileri TOKİ’ye sattığı ortaya çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Arnavutköy Belediyesi, 2015 yılında Kanal İstanbul bölgesindeki Sazlıbosna Mahallesi’nde bulunan 2 milyon metrekare büyüklüğündeki toplam 100 arazisini 150 milyon TL bedelle TOKİ’ye sattı. Araziler, değerinin çok altında bir şekilde metrekaresi ortalama 75 TL’den TOKİ’ye satılırken Arnavutköy Belediyesi bir de TOKİ’ye “ödeme kolaylığı” sağladı.

AKP’li Belediye ile TOKİ arasında o dönem yapılan anlaşmayla, arazilerin 150 milyon TL’ye TOKİ’ye satılması, bu bedelin 25 milyon TL’sinin peşin ve geri kalan 125 milyon TL’sinin ise üçer aylık aralıklarla toplam 10 taksitle, yani 30 ayda ödenmesi kararlaştırıldı.

50 MİLYON TL ÖDENMEDİ

Arnavutköy Belediye Meclisi’ne bu ay getirilen teklifle bir skandal ortaya çıktı. Teklifte, belediyenin 2015 yılında 150 milyon TL bedelle TOKİ’ye taksitle sattığı değerli araziler için TOKİ’nin sadece 100 milyon TL ödeme yaptığı ve 50 milyon TL’yi ise ödemediği belirtildi. Ardından da TOKİ ile Arnavutköy Belediyesi yeniden masaya oturdu.

TOKİ, yapmadığı 50 milyon TL’lik ödeme karşılığında Arnavutköy’ün ücra köşelerinde bulunan toplam 142 bin metrekare büyüklüğündeki 79 adet taşınmazı AKP’li Arnavutköy Belediyesi’ne devretme kararı aldı. 79 taşınmazın TOKİ’nin borcuna karşılık devir alınmasına ilişkin Belediye Meclisi’ne getirilen bu karar CHP’li ve İYİ Partili meclis üyelerinin red oylarına karşı AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

YAPILAN İŞ USULSÜZ

Arnavutköy Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi Hikmet Altunkalem ise Kanal İstanbul bölgesinde kalan arazilere ilişkin yapılan bu işlemlerin usulsüz ve kamu yararına aykırı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Arnavutköy Belediyesi, söz konusu arazileri metrekaresini ortalama 75 TL’den TOKİ’ye sattı. Ancak o dönem bölgedeki arazilerin metrekaresi ortalama 200 TL civarındaydı. Yani araziler değerinin çok altında satıldı. Üstüne üstelik TOKİ yapması gereken 50 milyon TL’lik ödemeyi de yapmadı.

Burada en önemli meselelerde biri şu; TOKİ, arazileri 150 milyon TL’ye aldı ama bu paranın 50 milyon TL’sini ödemedi. Yani başka bir ifadeyle TOKİ, aldığı 2 milyon metrekare büyüklüğündeki arazinin üçte biri olan 666 bin metrekaresinin karşılığını ödemedi. TOKİ 666 bin metrekarelik arazinin bedelini ödemediği gibi karşılığında da Arnavutköy’ün ücra köşelerinde sadece toplam 142 bin metrekare büyüklüğündeki arazileri Arnavutköy Belediyesi’ne veriyor. Belediye meclisine sunulan rapora göre, TOKİ’nin belediyeye vereceği arazilerin tam olarak nerede olduğu belli değil. Bu da kamu zararına neden olmakta ve belediye yönetimi de usulsüz bir işe imza atmaktadır.”