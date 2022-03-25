TOKİ yurttaşa umut olmayacak mıydı? Binlerce sözleşme feshedildi

25 Mart 2022 Cuma, 11:14

Dar ve orta gelirli yurttaşların ev sahibi olması ve kentsel dönüşüm bölgelerinde konut üretmek için faaliyet gösteren TOKİ'de ödeme krizi olduğu ortaya çıktı. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın soru önergesini yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yurttaşın borç durumunu paylaştı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; Bakan Kurum'un verdiği yanıtta, yurttaşın TOKİ’ye olan borcunun 32 milyar 662 milyon TL’ye ulaştığını açıkladı. TOKİ’den konut alıp, borcunu ödeyemediği için 7 bin 944 kişinin sözleşmesinin feshedildiğini bildiren Kurum, en borçlu ilin Ankara olduğunu açıkladı.

YAPILANDIRMA İMKANI DA YOK

Murat Kurum, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın soru önergesine verdiği yanıtta, TOKİ'den taşınmaz satın alanların geri ödemelerinin imzalanan satış sözleşmeleri hükümlerine göre takip edildiğini, sözleşme hükümleri uyarınca, yapılandırma imkanı bulunmadığını da kaydetti. Kurum'un cevabını değerlendiren CHP'li Kılıç, dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmak için TOKİ'ye başvurduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Ev kiralarının ve fiyatlarının rekor üstüne rekor kırdığı bu dönemde vatandaşlarımızın uygun koşullarda ev sahibi olma hayaline ulaşmak için de başvurdukları tek yer TOKİ'dir. Ancak TOKİ'nin konut alımında uyguladığı yüksek fiyatlar ve ödenemeyen taksit borçlarına getirdiği yüksek faizler nedeniyle vatandaşların borçları katlanarak büyüdü.”

ZAM YAĞMURLARINDAN VATANDAŞLARIMIZI KURTARMALIYIZ

Vatandaşların taksit ödeyerek başlarını sokabilecekleri bir yuva aradığını ifade eden Sevda Erdan Kılıç, “Her geçen gün ülkemizi dar boğaza sokan ekonomi politikalarının getirdiği zam yağmurlarından vatandaşlarımızı kurtarmalıyız. Vatandaş taksit taksit gelecek mutluluğunu bile yaşayamıyor” dedi.