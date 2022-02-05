TOKİ’nin depremzedelere para karşılığı yaptığı deprem konutları kusurlu çıktı

05 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

117 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depreminde TOKİ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla mülk sahiplerin tapularını üzerine alarak, “Sizlere ev yapacağız ve teslim edeceğiz” diyerek söz vermişti. Ancak, bir yılda yapılması planlanan 7 proje alanındaki konutların sadece iki bölümü tamamlandı ve 16 ay sonra kurayla teslim edildi. Para ile konut yapan TOKİ, depremzedelere borcu ve kaç taksitte ödeyeceklerine dair bir plan belirtmedi ve tapuları da 20 yıl sonra taksitleri bittikten sonra teslim edeceği bilgisini verdi.

22 KUSUR ÇIKTI

İkinci proje alanındaki evlerini alan depremzedeler dairelerine girince şok oldu. Apartmanların otopark kısımlarında çatlaklar olduğu, çamaşır ve bulaşık makinaları giderlerinin olmadığı, borularda kaçak ve kapıların kırık olduğu hataları tespit etti. Zemin kata inen depremzedeler kolonlar ve duvarlar arasındaki yarıkları görünce endişeye düştü. Beton içerisinden demirlerin çıktığı, içerisinde plastik kutuların betona harç olarak konulduğunu ve su aktığını tespit etti.

Sıfır olarak aldıkları evlerde 22 yapım hatası tespit eden depremzedeler TOKİ’ye kusurların giderilmesi için dilekçe verdi. Depremin etkisini hâlâ atlatamayan depremzedeler sosyal medya üzerinden de yaptıkları paylaşımlar ile isyan etti. Depremzedeler “Konutlar tam bir kalitesiz malzeme ve özensiz yapılmış. Devlet paramızla bize ev yapıyor ama kusurlu. Kırık, çatlak, delik ve bir çok eksiği var. Bu şekilde evimizi teslim almak zorunda kaldık. En kötü olanı ise zemin kattaki yarıklar. Geçen depremde ölmedik, umarım büyük bir depremde bina altında kalmayız” dedi.