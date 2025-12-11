Tolga Karel'den Kenan İmirzalıoğlu iddiası: 'AKP'ye katılacak'

Kanal D’nin Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan ve bir süredir ABD’de yaşayan eski oyuncu Tolga Karel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Karel, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun 2028 seçimlerinde AKP’den milletvekili adayı olacağını öne sürdü. İmirzalıoğlu hakkında “Siyaset için geç bile kaldı” ifadelerini kullandı.

Son dönemde medya dünyasında art arda yaşandığını söylediği ifşalara daha önce dikkat çektiğini hatırlatan Karel, yeni paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“1 ay önce medya sektöründe çok büyük ifşalar başlayacak demiştim. Daha kimse konuşmazken... Bu tabii daha başlangıç.”

Eski oyuncu, Kenan İmirzalıoğlu’yla ilgili iddiasını ise şöyle dile getirdi:

“2028 AK Parti milletvekili adayı Kenan'ı 1997'den beri tanırım. Okul arkadaşımdır. İstek Vakfı'ndan... Siz onu oyuncu olarak tanırsınız ama harika bir akademik kariyeri olabilirdi. Siyaset için geç bile kaldı. Şimdiden hayırlı olsun.”





Öte yandan, Kenan İmirzalıoğlu’ndan Tolga Karel’in bu iddiasına ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.