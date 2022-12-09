Tolga Sarıtaş oyunculuğa ara verdiğini açıkladı

Oyuncu Tolga Sarıtaş hayranlarına üzücü haberi verdi. Sarıtaş, oyunculuğa bir süre ara verdiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2022 Cuma, 20:21
Tolga Sarıtaş oyunculuğa ara verdiğini açıkladı
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Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın paylaştığı Baba dizisi final kararı aldı.

Dizinin final yapmasının ardından açıklamalarda bulunan Sarıtaş, projenin yorucu olduğunu dile getirirken bir süre oyunculuğa ara verme kararı aldığını söyledi.

Haluk Bilginer ile birlikte aynı projede yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Sarıtaş, dinleneceği süre zarfında başka projelerde yer almayacak.


Tolga Sarıtaş

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