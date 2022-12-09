Orhan Gencebay kağıt toplayıcısına para verdi eşi çileden çıktı: 'Çete olmuş bunlar'

09 Aralık 2022 Cuma, 18:12

Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir kafede arkadaşları ile yemek yiyen çift, mekan çıkışında muhabirlerle sohbet etti. Gencebay, otomobiline yöneldiği sırada yanına atık kağıt işçisi bir kadın yanaştı. HaberTürk'te yer alan habere göre; Gencebay, kağıt toplayan kadına para verirken, Sevim Emre bu duruma sinirlendi.

Sevim Emre, muhabirlere "Bunlar tam bir çete! Her yer bunlarla doldu. Sürekli para istiyorlar" ifadelerini kullanarak, otomobiline bindi.

Sosyal medyada geniş yer bulan Emre'nin sözlerine çok sayıda kişiden tepki gösterdi.

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