Topkapı Anıt Mezar'da yangın

Topkapı Anıt Mezar'da yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının nedenine ilişkin inceleme devam ediyor.

AA
Yayınlanma: 08.07.2023 - 17:06
Topkapı Anıt Mezar'da yangın
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Topkapı Anıt Mezar'ın D-100 cephesinde bulunan çam ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın mezarlık alanlarına sıçramadan itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mezarlık ile yol arasındaki çok sayıda çam ağacı yanarken, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.


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