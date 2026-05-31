Topladıkları mantarı yiyen 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Harfilli Mahallesi sınırlarında iki aile mantar topladı.

Toplanan mantarları Kayacı Mahallesi'ndeki Ö.C.'nin evine getiren 2 aile üyesi 7 kişi birlikte yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan iki aileden 7 kişi Erdemli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında 5 kişi Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

Mersin ve Erdemli ‘deki hastanelerde tedavisi süren 7 kişinin durumlarının şu anda stabil olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.