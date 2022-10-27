Topladıkları mantarı yiyen anne öldü, kızı yoğun bakımda
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde topladıkları mantarları yiyen Şerife Yaman hayatını kaybederken, kızı Hülya Yaman, yoğun bakımda tedaviye alındı.
Zongukdak'taki olay, dün akşam Alaplı ilçesinde meydana geldi. Şerife Yaman ve kızı Hülya Yaman, iddiaya göre ormanda mantar toplamaya gitti.
Topladıkları mantarları yiyen anne ve kızı, bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Anne ve kızı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Hayati tehlikeleri bulunan Şerife Yaman İstanbul’a, kızı Hülya Yaman ise Sakarya’da özel bir hastaneye sevk edildi. Şerife Yaman bugün İstanbul’daki hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hülya Yaman’ın ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
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