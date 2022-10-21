Kocaeli'de mantar yiyen aileden 7 kişi zehirlendi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aile üyeleri ormanda mantar topladı. Topladıkları mantarları tüketen 7 kişi rahatsızlanarak tedavi altına alındı.
Kocaeli Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde oturan 77 yaşındaki Celal Tosun, iddiaya göre; dün ormandan topladığı mantarları eve getirdi. Eşi Sümbül Tosun mantardan yemek yaparken, üst katta oturan oğullarına da yemekten götürdüler.
Yemekten yiyen Celal Tosun, eşi Sümbül Tosun, oğulları Cemal Tosun, gelinleri Kevser Tosun ve Umut Tosun (18) rahatsızlandı. Yemekten yemeyen Cemal Tosun’un kızı Hatice Tosun, ailesinin rahatsızlandığını görünce 112'yi aradı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 7 kişi tedaviye alındı. 7 kişinin tedavileri devam ediyor.
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