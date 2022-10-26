9 kiloluk mantar görenleri şaşırttı: Gören dönüp bir daha baktı
Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde 8,885 kilogramlık mantar bulan Beycan Onat, ilk gördüğünde mantarı kestane kabağı sandığını söyledi.
Kemerkaya köyünün güney yamaçlarında pazar yürüyüşü yapan Beycan Onat'ın bulduğu 8,885 kilogramlık mantarı görenler şaşırdı.
Beycan Onat, “Ben bu mantarı ilk gördüğümde kestane kabağı sandım, yakınına gidince mantar olduğunu gördüm. 9 kilo civarında" dedi.
Mantarı Oltu’nun Kemerkaya köyünün dağlarında bulduğunu söyleyen Onat, "Çok şaşırdım, kestane olsaydı tatlı yapacaktım ama mantarmış, bir de yenilmeyen mantar olduğunu görünce üzüldüm” ifadelerini kullandı.
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