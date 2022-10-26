9 kiloluk mantar görenleri şaşırttı: Gören dönüp bir daha baktı

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2022 Çarşamba, 10:54
<p>Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde 8,885 kilogramlık mantar bulan Beycan Onat, ilk gördüğünde mantarı kestane kabağı sandığını söyledi.</p>

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde 8,885 kilogramlık mantar bulan Beycan Onat, ilk gördüğünde mantarı kestane kabağı sandığını söyledi.

<p>Kemerkaya köyünün güney yamaçlarında pazar yürüyüşü yapan Beycan Onat'ın bulduğu 8,885 kilogramlık mantarı görenler şaşırdı.</p>

Kemerkaya köyünün güney yamaçlarında pazar yürüyüşü yapan Beycan Onat'ın bulduğu 8,885 kilogramlık mantarı görenler şaşırdı.

<p>Beycan Onat, “Ben bu mantarı ilk gördüğümde kestane kabağı sandım, yakınına gidince mantar olduğunu gördüm. 9 kilo civarında" dedi.</p>

Beycan Onat, “Ben bu mantarı ilk gördüğümde kestane kabağı sandım, yakınına gidince mantar olduğunu gördüm. 9 kilo civarında" dedi.

<p>Mantarı Oltu’nun Kemerkaya köyünün dağlarında bulduğunu söyleyen Onat, "Çok şaşırdım, kestane olsaydı tatlı yapacaktım ama mantarmış, bir de yenilmeyen mantar olduğunu görünce üzüldüm” ifadelerini kullandı.</p>

Mantarı Oltu’nun Kemerkaya köyünün dağlarında bulduğunu söyleyen Onat, "Çok şaşırdım, kestane olsaydı tatlı yapacaktım ama mantarmış, bir de yenilmeyen mantar olduğunu görünce üzüldüm” ifadelerini kullandı.

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mantar Köylü

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