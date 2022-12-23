Toplam 8 kez 'dur' ihtarına uymayan sürücü: 'Çocuk olunca mecbur kaldım'

23 Aralık 2022 Cuma, 09:15

İnegöl'e bağlı Akhisar Mahallesinde devriye atan polis ekipleri, saat 22.00 sıralarında, şüphelendikleri 16 KOA 79 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı.

EHLİYETİ YOKMUŞ

Yaklaşık 10 kilometre kaçan otomobilin sürücüsü polis ekiplerince yakalanarak, durduruldu. Polisin yaptığı incelemede sürücü Seyit Ali Y.'nin ehliyetinin olmadığı ve daha önce de 7 kez 'dur' ihtarına uymayıp kaçtığı belirlendi.

'ÇOCUK OLUNCA MECBUR KALDIM'

Seyit Ali Y., polisin neden kaçtın sorusuna ise "Çocuk 1 haftadır hastanede yatıyor. Çocuk olunca mecbur kaldım" diye cevap verdi.

Seyit Ali Y.'ye, araç muayene süresinin geçmesi, ehliyetsiz araç kullanmak ve 'dur' ihtarına uymamaktan toplam 4 bin 989 TL para cezası kesildi.

Otomobil ise trafikten men edilerek çekici ile otoparka çekildi.