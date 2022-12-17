ABD Başkonsolosluğu aracının çarptığı otomobilin sürücüsü yaşananları anlattı
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'na ait aracı alkollü şekilde süren Mounir Elkhamri'nin çarptığı otomobilin sürücüsü Furkan Aksu kaza sonrası polisin ve kendisinin tehdit edildiğini iddia etti.
Kaza, Perşembe günü sabah saat 05.00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na ait araçla Mounir Elkhamri, Furkan Aksu'nun kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Mounir Elkhamri, başkonsolosun eşi olduğunu gösteren konsolosluk kartını polise gösterdi. Yapılan ölçümlerde Elkhamri'nin 2.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Elkhamri, resmi aracı bırakarak olay yerinden ayrıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Furkan Aksu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"FREN SESİ DUYMADIM"
O anları anlatan sürücü Furkan Aksu, "Kırmızı ışıkta bekliyordum. Herhangi bir fren sesi duymadım. Aracıyla gelip bana arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracımla karşı şeride, kiliseye doğru kayarken manevra yaparak durabildim. Daha sonra yaralı vaziyette aracımdan indim. Sürücü kaçmaya yelteniyordu. Aracın kullanılmaz hale geldiğini fark edince durdu. Daha sonra polis ekipleri geldi" dedi.
Aksu, "Sürücü, polislere hakaretler ve tehditler savurdu. Polis memurlarına eliyle işaret yaparak tehditler kullandı" ifadelerini kullandı.
Hastanede yapılan tedavinin ardından ifade vermek üzere polis merkezine gittiğini anlatan Aksu, "Boynumdan kuyruk kemiğime kadar ağrılarım var, zorlanıyorum. Burnum kırıldı. Telefonum kırıldı. Belim hala oturduğum yerden kalkınca ağrıyor" ifadelerini kullandı.
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