Toplanma alanına rezidans: Depremi değil rantı seçtiler

Yayınlanma: 11.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.04.2023 - 04:00

İstanbul’da büyük bir deprem beklenirken kentteki deprem toplanma alanları imara açılmaya devam ediliyor. Son olarak Ataköy’deki yeşil alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi tarafından satışa çıkarıldı. Albatros Turizm ve Otelcilik Anonim Şirketi’ne verilen arazide ise geçen günlerde rezidans çalışmaları başladı. Konuya ilişkin Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayfer Kaynar Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

AĞAÇLARI KESTİLER

Açılan yürütmeyi durdurma davasının devam ettiğini belirten Kaynar, “Burada daha önce de bir otel projesi gerçekleştirilmek istendi. Ona da dava açtık ve kazandık. Şimdi ise rezidans projesine başladılar” dedi. Kaynar, “Bakırköy Belediyesi’nden ruhsat aldılar ancak biz tepki gösterince evraklar eksik denilerek iptal edildi. Firma da bu sürede ‘Rahatsızlık yaratmak istemiyoruz’ diyerek çalışmalarına ara verdi” ifadelerini kullandı. Bu sırada ağaç kesim çalışmalarının yapıldığını söyleyen Kaynar, “Planlarda ‘Ağaçlara dokunulamaz’ dendi fakat ağaçların hepsini budayacağız diyerek kestiler. Bakırköy çevresinde deprem sırasında toplanacak yer kalmadı. Sıkışık yapılanmada sığınacak yerlere ihtiyacımız var. Bu bölge AFAD tarafından da toplanma alanı olarak gösteriliyor” diye konuştu.

MÜTEAHHİT ÇOK TANIDIK!

Albatros Turizm’in üstlendiği projenin müteahhitliğini Çet Yapı Turizm Anonim Şirketi yapıyor. Şirketin ortakları arasında Anavatan Partili eski Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Çetinsaya bulunuyor.